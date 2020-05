"Jugaron el papel de Dios": mujer denuncia la mala gestión del asilo donde su madre murió por coronavirus

"Ellos tenían la obligación de llevarla al hospital, donde hubiesen podido hacer mucho más por ella, ellos nos negaron el derecho a mi y a mi hermana de participar de su cuido", manifiesta Vivian Rivera Zayas, hija de Ana Dela Martínez, quien se recuperaba de una cirugía de rodilla en el centro para el cuidado de ancianos Our Lady of Consolation en Long Island .



"Yo llamé a la enfermera seis veces y le pregunté qué es lo que le pasa a mi madre, y me dice: 'Ella está bien, no tiene fiebre, los vitales están bien'", dice Vivian, y agrega que en el centro jamás les comunicaron que tenían casos de coronavirus, y tampoco le dijeron que su madre estaba enferma. "Nosotros pensábamos que el coronavirus estaba lejos, en la cabeza de nosotros no nos pasó que estaba ahí, y mucho menos que si estaba ahí no nos iban a decir".