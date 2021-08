Sigue la controversia sobre el uso de la ivermectina contra el covid-19 en Nueva York y otras ciudades. Un médico aclara tus dudas

Durante un Facebook Live esta semana, el director del United Memorial Medical Center (UMMC) en Houston, indicó que en su hospital comenzaron a usar esta medicina como parte del tratamiento para pacientes con covid19 “con más o menos buenos resultados”. Pero que no la usan como cura absoluta para ese virus. “ No estamos hablando de que la Ivermectina actúa únicamente como la cura total. Eso no es cierto. La Ivermectina es parte de un coctel que incluye vitaminas y una serie de cosas para poder actuar. Es nada mas uno de los componentes”.