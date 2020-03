Inauguran el primer centro móvil para pruebas de coronavirus en Nueva Jersey

A diferencia de los centros temporales en Nueva York, este, ubicado al otro lado del Hudson, no requiere que se haga una cita previa. No obstante, el centro de pruebas "Drive Trhu" en Paramus estará recibiendo exclusivamente a los residentes de Nueva Jersey que presenten síntomas relacionados al coronavirus o padezcan problemas respiratorios. Es importante llevar consigo la licencia de conducir de Nueva Jersey, ya que de lo contrario no se le podrá atender en este centro ambulante.