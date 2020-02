ICE arremete contra las licencias de conducir para indocumentados en Nueva York

"Evitar que ICE de acceda a estos datos es muy peligroso (...) En efecto, no hay una ley más peligrosa que esta", señaló Matthew T. Albence, director de ICE, durante una visita al condado de Rensselaer, el único no considerado santuario en el estado de Nueva York. Pese a estas declaraciones, el gobernador Andrew Cuomo dejó claro que no compartirán información de inmigrantes con la agencia federal.