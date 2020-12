“Simplemente no es verdad”: Cuomo niega las acusaciones de acoso sexual de su exasesora

"He luchado y creo que una mujer tiene el derecho de presentarse y expresar su opinión y expresar los problemas y preocupaciones que tiene", dijo el gobernador demócrata de 63 años, haciendo sus primeros comentarios sobre las acusaciones. "Pero no es verdad".

Memorandos de personal escritos en 2018 y obtenidos por The Associated Press indicaron que Boylan renunció después de que ella fue confrontada con quejas sobre el comportamiento de su propia oficina.

Boylan no proveyó detalles del supuesto acoso de Cuomo y no respondió a los mensajes de The Associated Press.