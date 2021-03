Estudiantes de preparatoria retoman las clases presenciales en la ciudad de Nueva York

"Es muy importante que los niños regresen los niños han estado pasando por momentos muy difíciles sabemos que muchos estudiantes no están aprendiendo como debe ser porque no es tan alto para recibir las clases remotas", dijo la maestra Yvonne Cervantes Peña.

"Yo no yo no estoy de acuerdo porque todavía el Covi está todavía fuerte y todavía yo creo que no es posible que llegue a la escuela otra vez", dijo Ruth Padilla, una madre. "No están listas podrían haber más contagios".