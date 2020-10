Estos son los problemas más frecuentes que enfrentan los inquilinos y sus posibles soluciones

Noticias Univision 41 llegó hasta Woodside On The Move para conocer los problemas más frecuentes de los inquilinos durante el coronavirus.

¿Existe un perdón de la renta?

“Actualmente, no hay una solución integral para un perdón de la renta”, nos dice Iván Contreras de Woodside on the move . “Existe una propuesta de ley que busca cancelar la renta hasta cuando la economía se vuelva a reactivar y cuando la gente vuelva a trabajar”