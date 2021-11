¿Se acabaron las rebanadas de pizza de $1 en la ciudad de Nueva York?

"La gente ha optado por quedarse en casa en lugar de trabajar", dijo Lenny Giordano, propietario de la pizzería Mona Lisa en Staten Island, a The Post. "No se pueden encontrar empleados. La principal queja de la escasez de mano de obra es que hay inflación. Las grandes empresas no pueden [ponerse al día con los pedidos] porque no tienen mano de obra".