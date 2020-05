¿Es legal que los inquilinos en Nueva York no paguen la renta en medio de la crisis del coronavirus?

Asociaciones de inquilinos en todo el estado manifestaron este 1 de mayo que no pagarán el alquiler de este mes. Muchos han perdido su fuente de ingresos y señalan que el gobierno federal y estatal continúan sin brindarles ayuda.

Sin embargo, ¿qué tan legal es que los inquilinos no paguen su alquiler? Noticias Univision 41 entrevistó a Lucas Sánchez, miembro de la organización New York Communities for Change, quien nos aclara algunos puntos sobre esto.