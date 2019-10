Entendiendo el problema de la contaminación por plomo en el agua de Newark

"Me preocupa el agua demasiado, porque mis hijos son pequeños, y se están enfermando, y cosas que le pasan. Al mas chiquito este año tuvo un seizure. Le pasó por primera vez. Él tenía cinco añitos. En el hospital no saben de donde vino, cómo le pasó", cuenta Sharon García, residente de Newark.

Alexander Van Geen, geoquímico e investigador de la Universidad de Columbia, comenta: "El número de hogares que podrían verse afectados puede ser entre 400 y casi 2,000 casas. Eso me parece demasiado, no queremos que tantas casas, particularmente con niños, estén expuestas a altos niveles de plomo".

Después de visita a varios residentes de Newark, para entregar personalmente los resultados de la prueba, muchos siguen preocupados. "Todavia estoy dudando. No me siento 100% segura de que el agua esté buena. Hasta que no digan que el agua está perfecta, no voy a estar tranquilla", subraya Hilda Miranda, residente de Newark.