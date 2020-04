Enfermeras de NY presentan demandas porque no les ofrecieron protección contra el coronavirus

Los tres demandas exponen que el personal de salud no tuvo acceso a equipo de protección personal como batas y mascarillas y que tampoco se les brindó una adecuada capacitación a quienes fueron reasignados a otras unidades hospitalarias. Otra de las quejas apunta a que los empleados de alto riesgo, como las mujeres embarazadas, trabajaron en condiciones inseguras.

"No podemos permitir que estas prácticas peligrosas continúen", agregó.

“Informé de mis síntomas a Montefiore y solicité una prueba. Me informaron que Montefiore no me evaluaría ... Obtuve las pruebas por mi cuenta ... [y] descubrí que obtuve un resultado positivo para Covid-19 ", explicó.