Ofrecen ayuda gratuita a empresas locales que tengan problemas

La semilla de “Business Hive in the Heights” fue plantada por Jonah Loskove, ex valedictorian de la escuela de Negocios de Yeshiva University, quien apoyó una idea del representante Adriano Espaillat (NY-13, congresista por el distrito que incluye Washington Heights e Inwood) para ayudar a las comunidades locales en las áreas de salud mental y pública, así como en el desarrollo empresarial y sin fines de lucro.