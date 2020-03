Un retador de Alexandria Ocasio-Cortez se retira de las primarias, pero no desiste de derrotarla

Cabrera dijo al diario New York Pos t que tras su decisión apoyaría a la ex periodista Michelle Caruso-Cabrera en las primarias demócratas como una alternativa para remplazar a Ocasio-Cortez, quien representa al Distrito 14 (que cubre una parte del Bronx y Queens) en Congreso.



“Estamos luchando por el corazón y el alma de The Bronx. Ocasio-Cortez y la extrema izquierda están tratando de hacerse cargo del partido. No vamos a permitir que hagan eso … Ella no representa nuestros valores", dijo Cabrera al New York Post.