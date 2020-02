Sanders y Bloomberg están empatados en las preferencias de los demócratas de Nueva Jersey

La encuesta, publicada por el medio local especializado en temas políticos InsiderrNJ , revela que el senador de Vermont suma un 24% entre los votantes que se consideran demócratas en el estado. En el segundo puesto se encuentra el multimillonario y ex alcalde de Nueva York. Michael Bloomberg, con un 23% de apoyo.

El ex vicepresidente Joe Biden quedó en tercer lugar con un 16%, seguido del exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg (10%) y las senadoras Elizabeth Warren (7%) y Amy Klobuchar (3%).