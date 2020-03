Nueva York es el siguiente (y definitivo) premio gordo de las primarias demócratas

El Supermartes dejó en la carrera demócrata solo dos candidatos , pero aún la nominación no está asegurada . El ex vicepresidente Joe Biden quedó con una leve ventaja en los resultados generales sobre Sanders gracias a que se llevó Texas, el tercer gran gigante por el número de delegados, y varios estados del sur. En tanto, California quedó en manos del senador de Vermont Bernie Sanders quien también ganó su estado, Colorado y Utah.

“En esta etapa de la carrera, ningún estado por sí solo va a cambiar el panorama. Sanders y Biden buscarán atraer delegados donde sea que puedan encontrarlos para llegar a la mayoría de los delegados comprometidos (1,991) o para mantener una pluralidad antes de una convención potencialmente disputada”, dijo a Univision Noticias John Halpin, senior fellow y co-director de la Unidad de Política y Elecciones del Center for American Progress, una organización de corte liberal con sede en Washington DC que investiga políticas públicas.

Se trata de estado tradicionalmente demócrata. La mitad de los votantes inscritos en la Junta de Electoral de Nueva York son miembros de ese partido, mientras, que un 22% están afiliados al Partido Republicano y un porcentaje similar no está ligado a ningún tendencia partidista.

El Supermartes no solo dejó dos candidatos en la contienda, también puso en evidencia la lucha del sector progresista y el sector moderado dentro del partido demócrata.

Los ex alcaldes de Indiana, Pete Buttigieg, y de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, junto con la senadora por Minnesota Amy Klobuchar anunciaron, entre el domingo y miércoles, que respaldaron la candidatura de Biden y consolidando a su alrededor un bloque moderado para frenar la “revolución” que promete Sanders con “ Medicar for All” y “ College for All”.