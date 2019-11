Elecciones en NJ: Votantes aprueban restricciones de alquileres a corto plazo

Con un 69.34 % de los votos, el Sí se impuso sobre el No, por lo que ahora la ley limitará la frecuencia con la que los propietarios podrán alquilar propiedades si no viven en el lugar. Asimsimo, "prohíben el alquiler a corto plazo en edificios con más de cuatro unidades si el propietario no está presente y prohíben a los inquilinos servir como anfitriones", apunta AP.