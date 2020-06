El transporte público es esencial para los trabajadores latinos en la reapertura

“Los autobuses son los únicos medios que tienen quienes viven en los llamados ‘desiertos de transportación’... Por lo tanto, los autobuses deben seguir corriendo lo más frecuente posible”, dijo Rodríguez. “… Son nuestras hermanas y hermanos trabajadores de restaurantes y supermercados los que necesitan ir a trabajar. No tienen el privilegio de trabajar desde la casa… deben ser nuestra prioridad al reabrir la transportación masiva ”, agregó.

El concejal Rordríguez añadió que se deben tomar todas las medidas para evitar la propagación del coronavirus en el transporte público. Entre las medidas mencionadas, señaló que se debe cuidar que los trenes no estén tan congestionados y promover que se desinfecten el interior de los trenes y las entradas a las estaciones.

“ Hemos sido bien claros con ellos. Primeramente, la MTA debe desinfectar no solo el interior, como ya lo han estado haciendo, sino también las entradas de las estaciones. Yo he pedido que también limpien las entradas porque las entradas de los trenes en la comunidad de clase alta o media no es igual la limpieza que en el área de pobres”, dijo Rodríguez.