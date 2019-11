El pueblo puertorriqueño se despide de Walter Mercado

Algunos artistas, no obstante, criticaron al gobierno por restarle atención al fallecimiento del reconocido astrólogo. "Me sorprendió que no se le dieran tres días de luto nacional -subrayó la actriz Alida Arizmendi-. Porque él como actor, como bailarín, como hombre que llevó un mensaje de paz y amor, no solamente a nuestro país, sino al mundo, y por ser tan íntegro, merecía que se le diera ese último homenaje".