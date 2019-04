Dos nuevos proyectos de ley buscan proteger a miles de neoyorquinos indocumentados sin seguro médico

Actualmente, el estado de Nueva York ofrece la plataforma Mercado de Seguros de Salud que facilita comparar e inscribirse en planes de seguro médico, pero solo a ciudadanos estadounidenses. Esta plataforma permite solicitar programas como Medicaid , Child Health Plus y el Plan Esencial , e incluso ofrece asistencia financiera a quienes califican para ella.

Bajo el Plan Esencial , una familia de tres podría pagar tan poco como $110 al mes por cuidado de salud preventivo y primario. De aprobarse los dos proyectos presentados por Julia Salazar y Catalina Cruz, los migrantes indocumentados también tendrían acceso a estas facilidades . Según las legisladoras, esto no solo les ahorraría dinero a ellos, si no también a los hospitales, cuyas urgencias se ven sobresaturadas al ser la única opción de atención médica disponible para los indocumentados.

¿En qué consisten los proyectos de ley que proponen las legisladoras Salazar y Cruz?

De esta forma, personas indocumentadas podrán pagar por su propio seguro médico y no depender solo de servicios de emergencia, resultando en cuidados de salud mucho más asequibles y completos y liberando las urgencias de los hospitales.

¿Acaso no se aprobó una nueva ley que garantiza cuidado médico para personas indocumentadas?

El programa ofrecerá cobertura médica integral y asequible a más de 600,000 neoyorquinos que todavía no cuentan con seguro médico, lo cual consiste mayormente en personas de bajos ingresos e indocumentados. Sin embargo, este programa no empezaría a implementarse hasta el 2021, por lo que todavía miles de indocumentados no cuentan con ninguna protección.