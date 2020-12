Acusan a nueve personas de operar una red de tráfico sexual en moteles de El Bronx

Según la investigación, entre el 6 de mayo de 2020 y el 19 de noviembre de 2020, los acusados supuestamente operaban una red de tráfico sexual desde varios moteles de El Bronx, entre ellos el 7 Day Inn, situado en el 2338 de Bruckner Boulevard; el Best Western Plus, en el 926 de Sedgwick; el Pelham Garden Motel, en 1990 East Gun Hill Road; y el Holiday Motel en el New England Thruway.