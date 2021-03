Detalles horripilantes: niño de 10 años hallado muerto en Harlem tenía huesos rotos y moretones de "pies a cabeza"

Al parecer, una persona no identificada en el edificio escuchó golpes, ruidos y gritos el viernes. Los gritos y golpes duraron unos 40 minutos y se escuchaba a una persona gimiendo de dolor, según los documentos judiciales.

No se sabe si fue esta misma persona quien llamó al 911 el sábado, pero la policía dice que no dio a la policía un número de apartamento. Dos agentes revisaron el edificio pero no encontraron nada y se fueron, dijo el comisario de la policía de Nueva York Dermot Shea.