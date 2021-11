Denuncia por delito sexual de Cuomo es "potencialmente defectuosa", dice el fiscal de Albany

Aunque el fiscal de distrito no se ha comprometido a enjuiciar al ex gobernador, y Apple no le notificó a él ni al abogado de Cuomo que presentaría los cargos este jueves, como se esperaba que hiciera, el sheriff defenndió su actitud diciendo que tiene “cientos, sino miles, de documentos", en el caso contra el exgobernador de Nueva York.