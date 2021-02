Exabogado de Trump le pide disculpas a Stormy Daniels por causarle 'dolor innecesario'

Culpable

Durante el episodio de una hora, la pareja discutió los detalles de su trama entrelazada con Trump y cómo cambió su vida: "Mi batalla apenas comienza", dijo Daniels, quien aseguró que está llevando a cabo un caso de difamación contra Trump, ya que el expresidente continúa negando las acusaciones: "No volverá a acosarme", le dijo a Cohen. "No me queda nada que perder, ya lo perdí todo, así que me lo llevo hasta el final", dijo sobre la demanda.