Cientos de niños en Brooklyn podrán recibir un regalo de Navidad gracias a esta iniciativa

A pocas horas para la Navidad, la solidaridad sigue siendo protagonista en Nueva York. Esta vez padres de familia que perdieron sus empleos o cuyos ingresos no son suficientes, pudieron encontrar los regalos en un improvisado taller de Santa Claus en el sótano de una iglesia en Brooklyn.

"Especialmente por toda la pandemia que estamos viviendo ahora no nos ha sido nada fácil, especialmente a nosotros los latinos, somos los que más nos ha golpeados esta pandemia, hemos perdido trabajos...", cuenta Verónica Diego, quien a pesar de estar desempleada dice que no quiere que se pierda el espíritu navideño en su familia. "No tenemos con qué comprarles un regalito ahora", subraya.