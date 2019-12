Cientos de neoyorquinos apoyan a los desamparados pasando la noche en Times Square

Miles de personas sin hogar pasarán otra noche más en las calles y trenes de la ciudad. Mientras, en Times Square, Manhattan, las cámaras de Noticias Univision 41 encontraron a un hombre que lleva seis meses viviendo en las calles, y aunque no quiso hablar en televisión porque su familia no sabe sobre su situación, nos contó que perdió su trabajo y no pudo pagar más el alquiler de su apartamento en Brooklyn.