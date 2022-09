Niño de 4 años casi muere al perforarse la garganta y una arteria con una pajilla de metal

Como el pitillo de metal no rompió la piel, y seguía en el recipiente del yogur, su madre pensó que el niño se había lastimado los labios. Sin embargo, el niño no paraba de sangrar y no había herida en la boca. Entonces, su padre, que es médico, supo que algo grave estaba pasando, por lo que de inmediato lo llevó al Stony Brook University Hospital.