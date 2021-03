Buscan a sujeto que atacó a mujer que regresaba de protesta contra la violencia hacia los asiáticos

"Estaba destruyendo el cartel y tratando de ponerlo en el cubo de la basura, así que me adelanté y me dirigí hacia él diciendo: '¿Qué estás haciendo? Y se puso delante de mí y me dio un puñetazo en la cara, y entonces creo que me paré un poco, y luego le perseguí. Y también había algunas personas alrededor, y yo sólo quería atraparlo y llamar a la policía", dijo la víctima a WABC.