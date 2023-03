Community Kitchen of West Harlem

Dirección: 252 West 116th Street

Horarios:

Lunes a Viernes de 9:00 am a 2:00 pm

Sacar cita en línea en el siguiente enlace



Food Bank NYC

Dirección: 71 Street Nicholas Avenue

Horarios: Martes a Viernes de 10:00 am a 6:00 pm

Sábados de 9:00 am a 4:00 pm

Sacar cita en línea en el siguiente enlace