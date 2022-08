“Sanito y salvo” aparece Peter Menjivar, el niño con espectro autista, que había desaparecido en el Bronx

Su felicidad no es completa, dice, porque piensa en lo que están pasando otros padres con niños con desafíos como los de su hijo: “En mi corazón yo me siento feliz por haber encontrado a mi hijo y me siento un poco triste porque no solo mi hijo puede sufrir de ese tipo de actitud de los maestros, simplemente que hay muchos niños que sufren de eso, pero no lo dicen a los padres, no lo publican”.