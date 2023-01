Desde que Adamaris desapareció en el subway, su madre vive momentos de “angustia completa”. “Hemos estado muy tristes, sin saber qué hacer, desesperados. Vivmos yendo a ver si hay rastros de ella, hemos ido a hospitales, a tiendas, preguntando por todos lados. Es desesperante. Desde el 31 de diciembre no como, no duermo, no puedo hacer nada. Me angustia no saber qué le pasó, dónde está mi hija”.