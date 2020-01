Hispana ex reina internacional de belleza es acusada de violencia doméstica en Nueva York

La ex reina internacional de belleza del concurso Miss América Latina 2006 , quien además tiene un puesto de alto rango como funcionaria del estado de Nueva York, está siendo acusada por cargos de asalto a su pareja y de poner en peligro a su bebé.

Melissa Quesada, de origen puertorriqueño, es una abogada de 41 años que funge como Directora de Asuntos Latinos del Estado. Fue arrestada el 21 de noviembre pasado en su casa en New Rochelle después de que supuestamente dejara desatendido a su bebé en la bañera y atacara violentamente al padre del niño el 3 de noviembre, reportó The New York Post.