Acusan de agresión sexual a diseñador Alexander Wang

En un video que se ha hecho viral en Tik Tok y YouTube , Mooney cuenta el relato de cómo en el 2017, cuando visitó un centro nocturno de Nueva York, el diseñador Alexander Wang le tocó sus partes íntimas aprovechándose, asegura él, de que el lugar estaba completamente abarrotado y casi no había espacio para moverse.

Después añade: “Miré a mi izquierda para ver quién era y era un diseñador de moda realmente famoso. No podía creer que me estuviera haciendo eso, me hizo entrar aún más en shock”.