Abuelo dominicano de El Bronx es dado de alta después de que una motocicleta lo atropellara y se diera a la fuga

Por su parte, Aquilino, cuenta: "Según el video, veo que viene, cuando me da. Yo perdí el conocimiento, no supe más de mi".

"[Lo primero que le diría a ese señor] es ¿por qué me abandonó, por qué me dejó en ese estado?", expresa Aquilino.

El padre de ocho hijos todavía no está del todo bien. Aún necesita una cirugía en la cara que, según la familia, aún no se le puede hacer porque Aquilino no está en condiciones de atravesar por una operación.