¿El inicio del fin de la pandemia?: lo que dicen expertos sobre la transición del coronavirus a una endemia

El doctor Christopher Woods, profesor de medicina, patología y salud global de Duke University, considera que "nos estamos moviendo hacia una fase de transición" en la pandemia.



"Creo que ómicron representa un paso importante hacia el cambio a una endemia, pero seamos claros, eso no significa que no causará una enfermedad grave, particularmente en las poblaciones vulnerables o no vacunadas”, indicó Woods.