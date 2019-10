Sacerdote se niega a dar la comunión al aspirante presidencial Joe Biden

El rechazo ocurre luego que Joe Biden, a principios del 2019, anunciara su oposición a la Enmienda Hyde , una prohibición de los fondos federales para el aborto. El candidato demócrata justificó su cambio de parecer al argumentar que "ya no puede apoyar una enmienda que hace que (el derecho de una mujer al aborto) dependa del código postal de alguien ".

"No pido disculpas por mi última posición y no pido disculpas por lo que voy a decir", dijo Biden en un evento en Atlanta, defendiendo su cambio de opinión. "No puedo justificar dejar a millones de mujeres sin acceso a la atención que necesitan y la capacidad de ejercer su derecho constitucionalmente protegido".