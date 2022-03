Remodela tu negocio con fondos de la ciudad de Raleigh: así puedes aplicar

· Si el local es alquilado, debe tener un contrato de renta de al menos 3 años.

· Si el solicitante tiene una deuda con la ciudad de Raleigh, no aplica para este apoyo.

· Si ya tienen un permiso de construcción no podrán solicitar la ayuda, ya que la ciudad de Raleigh entiende que la persona no necesita los fondos.

· Debe mantener las remodelaciones por al menos 3 años. Si recibe el apoyo y las mejoras se retiran, el empresario tendrá que regresar el monto que le otorgaron.

· Si durante un lapso de 3 años no paga los impuestos, también se verá obligado a regresar el apoyo económico.