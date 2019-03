“Pedimos que ICE sea desmantelado”, inmigrantes de Carolina del Norte

Daniel Oliver Pérez, el hijo de Samuel Oliver Bruno indicó en conferencia de prensa que los derechos de su padre no fueron respetados lo que complicó su situación médica. “Cuando mi Papá fue deportado, unos días antes, los oficiales dijeron que le podíamos llevar su medicina, tristemente cuando los oficiales llegaron, tomaron la medicina pero la tiraron a la basura. Cuando él fue deportado no tenía ningún medicamento. Ahora mi padre está en México y con su salud como está no puede trabajar y su vida peligra”.