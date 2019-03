Piden oposición total a la HB 370 que consideran un “ataque de la Asamblea General hacia los inmigrantes”

"Le estamos pidiendo al Gobernador Cooper que no nos ignore", dice Antelmo Salazar, Vicepresidente de El Colectivo NC. “El voto latino ayudó a hacer la diferencia para que lo eligieran para un cargo. Estamos haciendo una declaración pública al gobernador para que se comprometa públicamente a vetar este proyecto de ley en caso de que sea aprobado por la Asamblea General. También le pedimos que ejerza su liderazgo al unir a los demócratas en oposición a la HB 370 ”, agregó.

Los organizadores de esta manifestación son líderes de El Colectivo NC, conformado por el Centro de Trabajadores del Oeste de Carolina del Norte, el Comité Popular de Asheville por la Justicia Social, el Comité Popular Somos Raleigh, El Centro Hispano Inc., El Pueblo Inc., El Vínculo Hispano, Faith Action International House, Henderson Fuerza Activa (Hendfact), Latino Family Center High Point, así como North Carolina NAACP, NC Justice Center (NCJC), Student Action with Farmworkers (SAF), Compañeros de las Montañas en Acción (CIMA), Action NC, Asociación Dominicana de Raleigh, Mano al Hermano, SEIRN, Enlace Latino NC, Ángel Guardián, Comunidad Vida Nueva y Comité de Acción Popular.