Nueva alcaldesa de Raleigh celebra con mariachi su juramentación

La demócrata de 62 años, habló de sus proyectos, además de la importancia de la vivienda asequible. “Les prometo que el trabajo por la ciudad será grande, será audaz así que necesitaremos de su apoyo...Todavía no sabemos qué tan grande será el monto del bono de vivienda asequible, pero realizaremos una encuesta, trabajaremos con la comunidad y estaremos buscando aportes".

Asimismo, durante la audiencia pública, Martin hizo énfasis en la necesidad de crear plataformas que faciliten la comunicación para los inmigrantes. Indicó que una de las mayores barreras es que no hay servicio de traducción en el Concejo para las personas que no hablan Inglés y solicitó mayor acceso a estas herramientas para no excluir a otras comunidades.