“No hay un día que no llore”, dice enfermera, mientras repuntan las hospitalizaciones por coronavirus

"Todos hacen turnos de 12 horas. Entonces, en un turno de 12 horas usan Equipos de Protección Personal (PPE) entre nueve y once horas al día", dijo Culp a Associated Press.

"Probablemente, no hay un día que no llore. Me sentaré en mi oficina y lloraré. Pasarán unos minutos, saldré y estaré bien", dijo Culp.