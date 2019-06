Machete en mano, un niño ahuyenta a presunto asaltante

El Departamento de Policía de Burlington recibió una denuncia anónima de qué un sospechoso estaba en la casa de sus padres. Braydon Smith, el chico que se defendió del presunto ladrón, dijo que estaba hablando por teléfono con su madre cuando el sospechoso entró a la casa por una ventana. "Me apuntó con una pistola de perdigones que estaba ubicada en nuestra casa. Sabía que no estaba cargada, así que me senté y me metí en el armario como me dijo que hiciera. Entró en la sala para agarrar mi teléfono para asegurarse de qué no llamaría al 911 y lo vi cómo trataba de guardarlo en el bolsillo. Fue en ese momento cuándo cogí mi machete de la pared y fui a golpearlo. Le di un golpe en la parte posterior de la cabeza."