Lista de eventos para celebrar Año Nuevo en Carolina del Norte:

1. Primera Noche en Raleigh

2. Año Nuevo en Charlotte

La celebración de la víspera de Año Nuevo de Charlotte comenzará a las 8 p.m. del lunes y continúa hasta la medianoche. El evento se llevará a cabo en Romare Bearden Park, el escenario principal estará en Levine Avenue of the Arts, en la calle Tryon. Los organizadores aseguran que los fuegos artificiales no se dispararían en BB&T Ballpark este año. En cambio, seraán iluminados desde lo alto de un edificio. El estacionamiento es público. Los autobuses del Sistema de Transporte del Área de Charlotte y el tren estarán disponibles.