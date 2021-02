"Él tiene que pagar lo que hizo”: la madre de una hispana de Florida asesinada en Carolina del Norte pide justicia

DURHAM, Carolina del Norte.- Una joven madre fue asesinada a tiros el pasado 26 de diciembre en Durham, Carolina del Norte. Su madre no ha podido conciliar el sueño al saber que el presunto asesino sigue en libertad.

La madre de Florida visitaba a familiares en Carolina del Norte

Jessica y su pareja viajaron desde Tampa, Florida, a la ciudad de Durham para pasar con su familia las festividades de fin de año. Oficiales recibieron un reporte de asalto el día después de Navidad alrededor de las 2 a.m. y al llegar a la casa encontraron el cuerpo sin vida de la hispana.

“A todos nos quitó el sueño, como quien dice. Yo no puedo dormir en la noche, nadie puede dormir”, confesó la hermana.

El presunto asesino sigue en libertad

Univision 40 se comunicó con la Policía de Durham para conocer si hay alguna actualización sobre el caso e indicaron a través de un correo electrónico que todavía no han arrestado al sospechoso. En medio del dolor, la familia de Jessica confiesa no entender por qué no lo han podido encontrar.