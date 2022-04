"No puedo hacer esto": Hombre de 63 años roba una tienda Family Dollar y se regresa para devolver el efectivo

La Oficina del Sheriff del Condado de New Hanover respondió a 2616 Castle Hayne Rd. el sábado 16 de abril poco después de la 1 pm por robo a mano armada. Una vez que los agentes llegaron a la escena, ubicaron al sospechoso en el estacionamiento tratando de regresar a su vehículo que estaba cerrado. Los agentes arrestaron a Richard William Dunn, un hombre blanco de 63 años, por robo a mano armada. Dunn entró en el Family Dollar y estaba dando vueltas por la caja registradora. El empleado de la tienda le preguntó si podía ayudar a Dunn con algo, Dunn sacó una pistola de su bolsillo y exigió dinero en efectivo. Una vez que recibió el efectivo del empleado, salió por la puerta. Poco después, Dunn regresó a la tienda, colocó el efectivo en el mostrador y dijo: "No puedo hacer esto" y nuevamente salió de la tienda donde los agentes lo ubicaron tratando de ingresar a su vehículo. Dunn fue arrestado por robo a mano armada, llevado al centro de detención del condado de New Hanover, donde recibió una fianza de seguridad de $75,000.