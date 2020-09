"El desfile más grande en la historia de Clayton", rinden emotivo homenaje a bombero que murió por coronavirus

La procesión inició a las 8:30 am del lunes y reunió a rescatistas de distintas localidades de Carolina del Norte. El desfile comenzó en la funeraria McLaurin Funeral Home y continuó por las vías US Business 70, Powhatan Road, NC 42 East y Main Street, para luego llevar el féretro con los restos de Dean hasta la estación Clayton Fire Station One, donde ejerció sus funciones.