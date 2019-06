Danny Rogers retira apoyo a dos propuestas de ley consideradas antiinmigrantes tal como están redactadas por la Asociación de Alguaciles de Carolina del Norte

Rogers reconoció que las versiones dichas “propuestas tal como están redactadas por la Asociación de Alguaciles de Carolina del Norte, no remedian los defectos constitucionales y legales, en particular, las violaciones del derecho constitucional al debido proceso”.

Rogers señaló además que “aunque la propuesta de la NCSA contiene una disposición que establece que una Oficina del Sheriff no puede ser considerada penal o civilmente responsable de detener a un preso de conformidad con este estatuto, no creemos que un estatuto estatal pueda inmunizar a los funcionarios estatales de potencialmente violar el debido proceso. Disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos”.

1.El Magistrado no tiene la tarea de determinar si existe una causa probable para creer que el recluso está detenido en violación de las leyes de inmigración. En cambio, la subsección de la propuesta de la NCSA solo requiere que el Magistrado descubra que existe una causa probable para creer que en realidad existe una orden de detención ICE y una orden de detención administrativa ICE (es decir, físicamente). Sobre la base de nuestra lectura de la propuesta, el recluso no puede impugnar la base objetiva que respalda al detentador (es decir, si el recluso está aquí legal o ilegalmente). En cambio, si el Magistrado encuentra que existe un documento de retención "físicamente", el único problema es si el recluso es la persona que lleva el nombre en la orden.

El proceso de revisión del Magistrado propuesto por la NCSA es un esfuerzo de buena fe para insertar el debido proceso donde no existe ninguno en los proyectos de ley originales de la Cámara y el Senado. Sin embargo, el alcance de la revisión del Magistrado es tan limitado que proporciona, en nuestra opinión, un escrutinio judicial insuficiente de si existe una causa probable para respaldar a un agente de retención de ICE y / o una orden de detención administrativa de ICE. Además, es poco probable que un recluso en la Cárcel tenga los documentos que necesita para impugnar la detención de ICE. La propuesta de la NCSA no contiene disposiciones que le permitan al preso reabrir la audiencia durante el período de 96 horas en circunstancias en las que puedan obtener un pariente para traer una copia de una "Tarjeta verde" o un documento similar después de la fecha inicial. Audiencia ante el magistrado.

2. La detención de ICE crea una violación de la Cuarta Enmienda de la persona. Si esta fue una orden de arresto del estado, N.C. Gen. Stat. § 15A-304 (a) requeriría que el oficial de arresto proporcione un testimonio jurado (o afirmado) al Magistrado para establecer que existe una causa probable. Sin embargo, aquí, el “Detainer” de ICE (formulario I-247A) y la orden de detención administrativa de ICE (formulario I-200) no se basan en una declaración jurada o afirmada por parte del Agente de ICE. En cambio, ambos documentos de ICE son declaraciones no juradas firmadas por el Agente de ICE que simplemente establecen que el Agente cree que existe una causa probable.

3. En nuestra opinión, según la propuesta de la NCSA, la revisión del Magistrado de la Detención ICE y la Orden de Detención Administrativa, y la autoridad del Magistrado para ingresar una Orden de Detención de 96 horas se derivaría de N.C. Gen. Stat. § 15A-511 (c). Ese estatuto autoriza a un magistrado a emitir una orden de detención de un sujeto basado en la comisión de "un delito". El problema aquí es que la "entrada incorrecta" en los Estados Unidos (es decir, un cruce ilegal de fronteras) es claramente un delito en virtud del Título 8 U.S.C. § 1325, pero "presencia ilegal" (es decir, aquellos que se quedan más de una visa) no es un delito sino una violación civil bajo el Título 8 U.S.C. § 1182 (a) (9) (B).

Entendemos que la NCSA no cree que esto sea un problema porque, en opinión de la Asociación, la autoridad del Magistrado para actuar se derivaría de la nueva legislación (HB 370 y SB 637) y no del Gen. Stat. § 15A-511 (c). Respetamos la evaluación de la NCSA, pero la GCSO continúa teniendo problemas para determinar si la distinción importante entre un delito y una violación civil limitaría la capacidad de un magistrado de la corte estatal para emitir una orden de detención solo para aquellas personas que hayan violado la ley penal federal a través de un "Entrada incorrecta" en los Estados Unidos. En otras palabras, no estamos convencidos de que el general Stat. § 15A-511 autoriza a un magistrado de la corte estatal a emitir una orden de detención a una persona que ha cometido una violación de la ley civil al estar “ilegalmente presente” en los Estados Unidos”.