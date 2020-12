Boxeador hispano afronta el más duro combate: mantenerse con vida

Los doctores sugirieron desconectarlo, pero su familia se aferró a la fe. "Mi esposo le dijo que no, que la última voluntad la tenía Dios, y que nosotros eramos creyentes", dijo la madre del boxeador.

La vida les da otra embestida

Cuando la recuperación del boxeador hispano alcanzaba su mayor nivel de evolución, su padre fue diagnosticado con cáncer de colon, y ya no puede realizarle las terapias a su hijo luego de una operación.

"Siento que para mí ya no hay vida. He tratado de ser fuerte y apoyar a mi esposo en todo. Ver a mi hijo en esa situación, y a los niños que me preguntan que cuándo se va a levantar su papá y jugar con ellos", dijo.