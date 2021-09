Fin de semana feriado: aquí puedes hacerte la prueba del coronavirus en Raleigh, Durham y Fayetteville

Todos los centros de prueba estarán cerrados el lunes 6 de septiembre por el Día del Trabajo. El horario regular es de lunes a sábado de 7 a.m. a 7 p.m. La pruebas no tienen costo, no se requiere identificación y no se necesitan citas. Los resultados estarían listos en un plazo de 12 a 24 horas. Aquí puedes ver la lista completa de centros de pruebas en el condado de Wake.