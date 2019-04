Alertas de Tornado para viernes 19 de abril

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido advertencia de tornado emitida para el Noroeste del Condado de Alamance County (hasta las 10:30 a.m.) -El Condado de Southwestern Person en el centro de Carolina del Norte (hasta las 10:30 a.m.) -Noroeste del Condado de Orange en el centro de Carolina del Norte (hasta las 10:30 a.m.).