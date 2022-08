Video muestra a modelo de OnlyFans golpeando a su novio un mes antes de su asesinato a puñaladas

“Es una pena que la Oficina del Fiscal del Estado esté buscando ganar este caso en el tribunal de la opinión pública al mostrar un video irrelevante y probablemente inadmisible de Courtney en un ascensor haciendo contacto físico con Obumseli. El video no muestra los eventos que llevaron a lo que se capturó en el ascensor. Obumseli era el abusador, el peor tipo de abusador. Manipulaba y abusaba de Courtney en privado cuando pensaba que no había nadie cerca. No olvide que la investigación inicial del Departamento de Policía de la Ciudad de Miami descubrió a un testigo independiente que vio a Obumseli golpear a Courtney en la cabeza mientras pensaba que estaba en la privacidad del apartamento de Courtney", dice la declaración.